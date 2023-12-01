В Киеве частично открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту

1 декабря в Киеве разрешили проезд по недостроенному Подольско-Воскресенскому мосту, который соединяет Подол и Русановские Сады для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.

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Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

По его словам, проезд по мосту разрешили для обеспечения жизнедеятельности города во время военного положения.

Сообщается, что в настоящее время мостовым переходом будет курсировать автобусный маршрут № 111, соединяющий станции. метрополитена "Площадь Украинских Героев" и "Левобережная".

Проезд частному автотранспорту и на велосипедах и проход пешком запрещен.

"Мы продолжаем строительство этого мостового перехода. Ведь это важный объект для жизнедеятельности города, а также для его обороноспособности", - сказал Кличко.

Отмечается, что согласно действующему проекту строительства мостового перехода, съезд на улицу Центральную Садовую на Русановских Садах не был предусмотрен, но городские власти решили построить его.

Кличко добавил, что следующим этапом работ является обеспечение проезда по ул. Бальзака, а также ремонт улицы Центральная Садовая включительно с устройством сети водоотвода.

"И проезд на Бальзака, и ремонт Центральной Садовой планируем завершить в следующем году", – резюмировал он.

Добавим, что Подольско-Воскресенский мостовой переход – крупнейший объект транспортной инфраструктуры в Украине. Его протяженность – более 10 км.