Кличко: Ситуация с мостами в Киеве – критическая

Мэр Киева Виталий Кличко констатирует критическую ситуацию с автомобильными мостами через Днепр в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, сейчас ремонтируются Северный и Южный мосты, в аварийном состоянии находятся мост Патона и мост Метро, Дарницкий мост не введен в эксплуатацию, а шестой – Подольско-Воскресенский – до сих пор не достроен.

Относительно моста Патона Кличко отметил, что город этот мост регулярно обследует, осуществляет критически важные ремонтные работы, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

"Также в аварийном состоянии мост Метро. Его конструкция в советское время была экспериментальной: таких мостов было всего несколько в СССР. И на сегодняшний день остался только в Киеве. Перестроить его стоит минимум 500 миллионов евро. Это по оценкам европейских специалистов (ЕБРР), с которыми мы до войны разрабатывали проект и были договоренности о финансировании масштабного проекта”, - говорится в сообщении.

По его словам, город разрабатывает проект первоочередных противоаварийных работ на этом мосту. “Планируем начать обновление моста Метро в следующем году. Напомню, что часть этого мостового перехода – мост через Русанский пролив – обновили в 2020 году”, - добавил мэр.

Кличко подчеркнул, что чтобы разгрузить и закрыть на ремонт мост Метро, делается все, чтобы в этом году запустить автомобильное сообщение между левым и правым берегом Подольско-Воскресенского мостового перехода, работы там продолжаются.

Он напомнил, что город ремонтирует Северный мост и заменяет деформационные швы на Южном мосту, где планируется завершить работы до конца лета. С 2018 по 2022 годы в столице провели ремонты на 23 мостовых сооружениях.

“Что же касается Дарницкого моста, о якобы достройке которого сегодня рапортуют. Этот мост – часть инфраструктуры Киева, но находится на балансе не города, а Мининфраструктуры. Потому что более 20 лет объект – в незавершенном состоянии. Несколько лет столица просила передать сооружение на баланс города - чтобы иметь возможность обслуживать и достроить его. Этого так и не вышло. Недавно открыли съезды с моста, но он, подчеркну, до сих пор остается объектом незавершенного строительства, потому что в эксплуатацию не введен”, - подытожил мэр.

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