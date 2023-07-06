Один из самых больших долгостроев Киева: открыто движение по Дарницкому мосту (ФОТО)

Сегодня, 6 июля, открыто движение по двум вновь построенным съездам Дарницкого моста. в сторону моста Патона и Осокорков – это левый берег Днепра в Киеве. Открытие развязки позволяет в разы ускорить передвижение по столице.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что согласно исследованию аналитической компании "ПроМобильность", в условиях перекрытого Южного моста автомобилисты сэкономят на транспортных потерях более полумиллиарда гривен в год.

Благодаря открытию съездов/заездов можно организовать прямое сообщение между жилой застройкой Осокорков и Позняков и платформой Kyiv City Express и Березняками.

Отметим, что строительство на Дарницком мосту было перезапущено в 2021 году. Из-за полномасштабного вторжения в марте-апреле прошлого года работы были приостановлены, но с мая 2022 возобновлены в режиме 24/7.

Мост, находящийся на балансе "Укрзализныци", был достроен за государственные средства.

Заметим, Дарницкий мост имеет 6 полос движения и пропускную способность 35 тысяч автомобилей в сутки. Такая мощность позволяет существенно разгрузить трафик в столице.

"В 2019 году президент Владимир Зеленский озвучил четкие инфраструктурные приоритеты. Один из главных - завершение мостов-долгостроев. Дарницкий мост как раз стал одним из символов киевских долгостроев. За более 10 лет он превратился в памятник халатности и коррупции", - отметил Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

По его словам, с открытием Дарницкого моста борьба с долгостроями и аварийными мостами не завершена, а правительственная команда и представители профильных организаций работают в Комиссии по проверке состояния мостов.

"Наша цель - увидеть реальное состояние мостов и наработать конкретные решения для защиты транспортной инфраструктуры и поддержки ее надлежащего состояния. Качественные мосты - это залог быстрой военной логистики, устойчивого экономического развития и стабильной гуманитарной ситуации в Украине", - отметил Кубраков.

Напомним, в Черниговской области открыли движение по временному мосту через Десну, который обеспечит прямое сообщение для пассажирского транспорта между Киевом и Черниговом.