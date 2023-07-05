На Чернігівщині відкрили тимчасовий міст через Десну, який сполучає Чернігів та Київ

У Чернігівській області відкрили рух тимчасовим мостом через Десну, який забезпечить пряме сполучення для пасажирського транспорту між Києвом та Черніговом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відтепер автомобілістам не доведеться користуватись 30-кілометровим об’їздом, щоб потрапити на правобережну частину Чернігівської області.

"Щодо вантажівок, то проїхати тимчасовим мостом зможе тільки той транспорт, який має загальну масу до 18 тонн і навантаження на вісь до 7 тонн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зведення тимчасового мосту тривало майже рік і було ускладнено процесом ліквідації наслідків ведення бойових дій та знешкодження боєприпасів, що знаходилися на дні річки.

У Міністерстві додали, що з початку повномасштабного вторгнення в Чернігівській області було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. На 20 з них проїзд вже відновлено. Капітально ж відремонтовані 6 мостів, ще стільки ж знаходяться в роботі.

Нагадаємо, в Україні перевірять стан мостів, адже середній вік більшості автомобільних мостів – понад 60 років, понад 30% мостів у критичному стані. Близько 350 – зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.

Наразі ведеться відновлення 25 мостів у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.