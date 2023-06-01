Відкрито рух відремонтованим мостом на Вінниччині та частиною мосту на Житомирщині на трасі Київ - Чоп

100-метровий міст через річку Сіб відкрито для проїзду у Вінницькій області. Шляхопровід відновлює пряме транспортне сполучення на маршруті між Вінничиною та Одещиною.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що рух мостом для вантажного транспорту був закритий через аварійний стан опор півтора роки тому.

Об’їзний шлях становив 5 кілометрів, а через реверсивний рух на підʼїздах збиралися кількакілометрові затори.

За цей час міст розширили, відремонтували опори та прогонову будову, встановили освітлення і проклали нове покриття.

Крім того, ще один проект реконструкції транспортної інфраструктури реалізують на Житомирщині.

Так, вже відкрито рух першим відбудованим проїздом мосту на трасі Київ – Чоп.

"Дорожники ремонтують міст частинами, аби не зупиняти рух на одному з ключових шляхів країни. Ця переправа через річку Дубовець на початку повномасштабного вторгнення була атакована російською авіацією", - зазначили в Мінінфраструктурі.

У відомстві додали, що разом з Держагентством відновлення продовжують відновлювати транспортне сполучення з звільненими від російських окупантів регіонами.

За минулий рік було відновлено 41 міст. Цього року - 4 шляхопроводи у Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

Внаслідок військової агресії Росії по всій країні зруйновано 346 мостів, 157 з них розташовані на державних дорогах.

Наразі ведеться відновлення 25 мостів у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, у травні відкрився рух повністю відбудованим мостом біля села Топорище Житомирської області, що на трасі М-21.