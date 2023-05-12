Між Житомиром та Коростенем відновили міст, підірваний навесні 2022 року

12 травня відкрився рух повністю відбудованим мостом біля села Топорище Житомирської області, що на трасі М-21. Як зазаначають в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, його відбудова була одним із пріоритетних інфраструктурних проєктів на півночі країни.

Завдяки його реалізації тепер відновлено повноцінне сполучення однією з ключових доріг області, що сполучає з Житомиром північну частину регіону, зокрема Овруч та Коростень. Вказано, що мостом відтепер можуть їхати усі види транспорту.

"Зазначимо, деякі фінішні роботи на ньому ще проводяться, зокрема планується нанесення розмітки та встановлення всіх потрібних дорожніх знаків", - додають у профільному відомстві.

Міст через річку Тростяниця був підірваний навесні 2022 року під час боїв на північному сході Житомирщини, коли існувала загроза просування російських військ.

Після остаточного ж звільнення регіону біля споруди було облаштовано тимчасову переправу. Проте її незначна пропускна здатність та важливість дороги М-21 зумовили потребу в повноцінній відбудові мосту.

Це вже другий міст, який відновлено у Житомирській області. Зокрема, наприкінці 2022 року було відкрито міст на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Наразі ж триває капітальний ремонт мосту через річку Дубовець на автодорозі М-06 Київ – Чоп.