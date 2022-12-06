Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Транспорт
Дата публікації

Відкрито рух по відновленому мосту на "Варшавці" у Житомирській області

Відкрито рух по відновленому мосту на "Варшавці" у Житомирській області

5 грудня запустили рух відремонтованим мостом через річку Ірша, що на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Українка. Досі транспорт рухався тимчасовою переправою поруч.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що траса М-07 сполучає Київщину та Житомирщину, об’єднує п’ять областей країни та веде до україно-польського пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", тому відновлення проїзду на всій її протяжності є національним пріоритетом.

У березні внаслідок ворожих артобстрілів міст через Іршу було пошкоджено. З міркувань безпеки рух транспорту був закритий. За місяць для безпечного проїзду облаштували тимчасову переправу паралельно до мосту. Це дало змогу перетинати річку без використання об’їзних маршрутів.

Фото 2 — Відкрито рух по відновленому мосту на "Варшавці" у Житомирській області

Які роботи провели на мосту:

  • Демонтували мостове полотно і тротуарні консолі, шафну стінку, перехідні плити з київського боку. 
  •  Влаштували ригелі на опорах, шафну стінку і перехідні монолітні плити з боку Києва. 
  •  Влаштували балки між опорами 0-5,відремонтували опори. -
  • Замінили бар’єрне і перильне огородження на всій протяжності мосту та на підходах. 
  •  Влаштували асфальтобетонне покриття на мосту та підходах і розмітку. Попереду – фарбування опор, балок і ригелів захисною фарбою та завершення організації руху.

У Мінінфраструктурі нагадали, що на території Житомирської області зведено 2 тимчасові об’їзди на місці зруйнованих мостів: на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський та Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

Нагадаємо, французький державний оператор гуманітарної діяльності CDCS подарував Укравтодор 3 переправи, які будуть встановлені в Чернігівській області.

Автор:
Світлана Манько