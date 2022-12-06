Відкрито рух по відновленому мосту на "Варшавці" у Житомирській області

5 грудня запустили рух відремонтованим мостом через річку Ірша, що на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Українка. Досі транспорт рухався тимчасовою переправою поруч.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що траса М-07 сполучає Київщину та Житомирщину, об’єднує п’ять областей країни та веде до україно-польського пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", тому відновлення проїзду на всій її протяжності є національним пріоритетом.

У березні внаслідок ворожих артобстрілів міст через Іршу було пошкоджено. З міркувань безпеки рух транспорту був закритий. За місяць для безпечного проїзду облаштували тимчасову переправу паралельно до мосту. Це дало змогу перетинати річку без використання об’їзних маршрутів.

Які роботи провели на мосту:

Демонтували мостове полотно і тротуарні консолі, шафну стінку, перехідні плити з київського боку.

Влаштували ригелі на опорах, шафну стінку і перехідні монолітні плити з боку Києва.

Влаштували балки між опорами 0-5,відремонтували опори. -

Замінили бар’єрне і перильне огородження на всій протяжності мосту та на підходах.

Влаштували асфальтобетонне покриття на мосту та підходах і розмітку. Попереду – фарбування опор, балок і ригелів захисною фарбою та завершення організації руху.

У Мінінфраструктурі нагадали, що на території Житомирської області зведено 2 тимчасові об’їзди на місці зруйнованих мостів: на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський та Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

Нагадаємо, французький державний оператор гуманітарної діяльності CDCS подарував Укравтодор 3 переправи, які будуть встановлені в Чернігівській області.