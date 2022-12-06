Открыто движение по восстановленному мосту на "Варшавке" в Житомирской области

5 декабря запустили движение по отремонтированному мосту через реку Ирша, что на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин близ села Украинка. До сих пор транспорт двигался временной переправой рядом.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что трасса М-07 соединяет Киевскую и Житомирскую, объединяет пять областей страны и ведет к украино-польскому пункту пропуска "Ягодин-Дорогуск", поэтому восстановление проезда на всей ее протяженности является национальным приоритетом.

В марте в результате вражеских артобстрелов мост был поврежден. По соображениям безопасности движение транспорта было закрыто. Через месяц для безопасного проезда обустроили временную переправу параллельно мосту. Это позволило пересекать реку без использования объездных маршрутов.

Какие работы провели на мосту:

Демонтировали мостовое полотно и тротуарные консоли, шкафную стенку, переходные плиты с киевской стороны.

Устроили ригели на опорах, шкафную стенку и переходные монолитные плиты со стороны Киева.

Устроили балки между опорами 0-5, отремонтировали опоры.

Заменили барьерное и жемчужное ограждение на всей протяженности моста и на подходах.

Устроили асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах и разметку. Впереди – окрашивание опор, балок и ригелей защитной краской и завершение организации движения.

В Мининфраструктуре напомнили, что на территории Житомирской области возведены 2 временных объезда на месте разрушенных мостов: на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский и Р-02 Киев – Иванков – Овруч.

Напомним, французский государственный оператор гуманитарной деятельности CDCS подарил Укравтодору 3 переправы, которые будут установлены в Черниговской области.