Франція передала Україні мости для відновлення транспортного сполучення

Французький державний оператор гуманітарної діяльності CDCS подарував Укравтодор 3 переправи, які будуть встановлені в Чернігівській області. Сьогодні мости прибули в Україну.

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Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що надані Францією мости будуть використані для покращення мобільності населення на Чернігівщині. Пріоритетом є їх облаштування на тих ділянках доріг, від яких критично залежить гуманітарна ситуація в регіоні.

У відомстві наголосили, що працюють з міжнародними партнерами над тим, щоб збільшити кількість таких мостів для облаштування в деокупованих регіонах.

Європейські партнери замовили конструкції у компанії Matière, яка виготовила їх під необхідні Україні параметри. Три мости завдовжки 68, 34,2 і 23 метри допоможуть якнайшвидше забезпечити сталий рух транспорту на основних державних дорогах Чернігівської області.

"Дякую міністру транспорту Франції Клеману Бону, Посольству Франції в Україні, партнерам з французького державного оператора CDCS та компанії Matière за оперативну та ефективну співпрацю. Продовжуємо спільно працювати над оцінкою руйнувань та формуванням першочергових потреб для відновлення", – прокоментував Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.

Нагадаємо, з 24 лютого на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. Силами дорожників уже відновлено проїзд через 20 тимчасових переправ. Завдяки героїчній роботі Збройних Сил України, рятувальників та дорожників вдалось уникнути гуманітарної катастрофи в звільненій від окупантів Чернігівській області.

Зазначимо, Державне агентство автомобільних доріг відновило міст на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, зруйнований під час активних бойових дій на початку березня, коли російські війська безуспішно намагалися прорватися до обласного центру зі сторони села Ягідне.

Також було відремонтовано пошкоджений вибухом інший міст між Черніговом та Києвом на цій же трасі.