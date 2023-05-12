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Транспорт
Дата публикации

Между Житомиром и Коростенем восстановили мост, взорванный весной 2022 года

мост м-21 Топорище Тростяница
Фото: Миновосстановления

12 мая открылось движение по полностью отстроенному мосту возле села Топорище Житомирской области на трассе М-21. Как отмечают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, его восстановление было одним из приоритетных инфраструктурных проектов на севере страны.

Благодаря его реализации теперь восстановлено полноценное сообщение по одной из ключевых дорог области, соединяющей с Житомиром северную часть региона, в частности Овруч и Коростень. Указано, что по мосту теперь могут ехать все виды транспорта.

"Отметим, некоторые финишные работы на нем еще проводятся, в частности, планируется нанесение разметки и установка всех нужных дорожных знаков", - добавляют в профильном ведомстве.

Мост через реку Тростяница был взорван весной 2022 года во время боев на северо-востоке Житомирской области, когда была угроза продвижения российских войск.

После окончательного освобождения региона около сооружения была обустроена временная переправа. Однако ее незначительная пропускная способность и важность дороги М-21 обусловили необходимость полноценного восстановления моста.

Фото 2 — Между Житомиром и Коростенем восстановили мост, взорванный весной 2022 года

Это уже второй мост, восстановленный в Житомирской области. В частности, в конце 2022 года был открыт мост на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Сейчас же идет капитальный ремонт моста через реку Дубовец на автодороге М-06 Киев - Чоп.

Автор:
Тимофей Беспятов