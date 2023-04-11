Под Николаевом обустроили временный мост через Ингул вместо взорванного (ФОТО)

В Ингульской общине Николаевской области построен временный мост через Ингул вместо моста, разрушенного из-за подрыва и обстрела оккупационными российскими войсками.

Об этом сообщает областная военная администрация. Мост между селами Виноградовка и Ингулка имеет протяженность 12 м и ширину 4,4 м. Его обустройством занималась военная часть ТО300 Государственной специальной службы транспорта.

Также по заказу Николаевской ОВА предприятие "Николаевмагистраль" помогло дорожной техникой и отфрезерованным материалом для устройства подъездов к мосту. Кроме того, "Николаевмагистраль" осуществила ямочный ремонт в селе Виноградовка общей площадью 5337 квадратных метров.

Напомним также, что ранее военные восстановили целый ряд переправ через другую реку - Ингулец, протекающую по территориям Николаевской и Херсонской областей, которые в марте-ноябре 2022 года находились под российской оккупацией.

В частности, в середине марта были открыты еще два моста в Снигиревской и Воскресенской общинах Николаевщины. Ингульская же община под длительной оккупацией не находилась (официально признается ее оккупация с 5 по 18 марта 2022 года), однако до ноября находилась в зоне боевых действий.