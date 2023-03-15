В Николаевской области открыли еще два восстановленных моста (ФОТО, ВИДЕО)

В Николаевской области 15 марта были торжественно открыты еще два восстановленных моста, которые были разрушены в результате боевых действий во время вторжения российских оккупантов.

Как сообщает Николаевская областная военная администрация, речь идет о мосте через реку Ингул в Воскресенской общине, а также мосте через реку Ингулец в Снигиревской общине.

Восстановление обоих мостов стало возможным благодаря фандрейзинговой платформе United24. Кроме того, к восстановлению моста в Снигиревской общине присоединилась компания "ABT Бавария".

Как отмечают в United24, это уже восьмой мост, возведенный за средства доноров, собранные через нее, и пятый мост в деоккупированных районах Николаевщины.

Постройкой моста в Воскресенской общине занимался 18-й отдельный мостовой батальон первой отдельной бригады имени Князя Льва Государственной специальной службы транспорта, а моста в Снигиревской общине - 36-й путевосстановительный Конотопский полк ГССТ, на счету которого уже насчитывается 28 таких восстановленных объектов.

Фото: Николаевская ОВА Фото: Николаевская ОВА Фото: Николаевская ОВА Фото: United24

Отмечается, что открытие состоялось при участии начальника ОВА Виталия Кима, главы администрации ГССТ Богдана Бондаря, начальника группы морально-психологического обеспечения оперативной группировки войск Херсона Виктора Жуковского, директора по маркетингу "АВТ Бавария" Юлии Самсон, начальника Снигиревской городской ВА Ивана Кухты, начальника Николаевской районной ВА Максима Кашубы, начальника Баштанской РВА Владислава Дмитрива.

Напомним также, что в конце февраля был обустроен временный мост через Ингулец, соединяющий поселок Калиновское и село Краснолюбецк Херсонской области.

В январе в упомянутой Снигиревской общине также был введен в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец. Тогда же еще один временный мост через Ингулец, но для одновременного проезда лишь в одном направлении, был открыт у села Наталине Херсонской области. Все упомянутые объекты тоже строили военные ГССТ.