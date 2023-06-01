Открыто движение отремонтированным мостом в Винницкой области и частью моста Житомирской области на трассе Киев - Чоп

100-метровый мост через реку Сиб открыт для проезда в Винницкой области. Путепровод восстанавливает прямое транспортное сообщение на маршруте между Винницкой и Одесской областями.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что движение по мосту для грузового транспорта было закрыто из-за аварийного состояния опор полтора года назад.

Объездной путь составлял 5 километров, а из-за реверсивного движения на подъездах собирались несколько километровые пробки.

За это время мост расширили, отремонтировали опоры и пролетное строение, установили освещение и проложили новое покрытие.

Кроме того, еще один проект реконструкции транспортной инфраструктуры реализуют в Житомирской области.

Так, уже открыто движение по первому отстроенному проезду моста на трассе Киев – Чоп.

"Дорожники ремонтируют мост по частям, чтобы не останавливать движение на одном из ключевых путей страны. Эта переправа через реку Дубовец в начале полномасштабного вторжения была атакована российской авиацией", - отметили в Мининфраструктуре.

В ведомстве добавили, что вместе с Госагентством восстановления продолжают возобновлять транспортное сообщение с освобожденными от российских оккупантов регионами.

За прошлый год был восстановлен 41 мост. В этом году – 4 путепровода в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В результате военной агрессии России по всей стране разрушены 346 мостов, 157 из них расположены на государственных дорогах.

В настоящее время ведется восстановление 25 мостов в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Напомним, в мае открылось движение полностью отстроенным мостом возле села Топорище Житомирской области на трассе М-21.