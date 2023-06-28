На Львівщині відкрили рух мостом через Західний Буг (ФОТО)

На Львівщині відкрили рух 140-метровим мостом через Західний Буг на дорозі H-17 Львів – Радехів – Луцьк (поблизу села Гайок), завдяки чому значно покращується сполучення між Львовом та Луцьком.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що наразі рух мостом дозволено легковим автомобілям та громадському транспорту.

"Вантажівкам деякий час необхідно буде користуватись об’їздом. Відкриття руху для них буде можливим після того, як на мосту буде влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття, бар'єрне огородження, освітлення, нанесено дорожню розмітку та встановлено знаки", - зауважують в Мінінфраструктурі.

Зауважимо, міст поблизу села Гайок було збудовано у 1960 році. Відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався.

У травні 2021 року внаслідок зношення конструкцій стався обвал аварійного мосту, після чого було прийнято рішення будувати новий міст з планом відкриття у 2022 році.

Однак через війну ремонтні роботи на об'єкті були призупинені і тільки цьогоріч Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України відновило роботи.

Наразі на об’єкті демонтували конструкції старого моста, влаштували залізобетонну монолітну накладну плиту та перехідні плити, гідроізоляцію, водовідводи, проклали два шари асфальтобетонного покриття.

Нагадаємо, в Україні перевірять стан мостів, адже середній вік більшості автомобільних мостів – понад 60 років, понад 30% мостів у критичному стані. Близько 350 – зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.

Наразі ведеться відновлення 25 мостів у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.