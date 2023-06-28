Во Львовской области открыли движение по мосту через Западный Буг (ФОТО)

На Львовщине открыли движение по 140-метровому мосту через Западный Буг на дороге H-17 Львов – Радехов – Луцк (близ села Гайок), благодаря чему значительно улучшается сообщение между Львовом и Луцком.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что движение мостом разрешено легковым автомобилям и общественному транспорту.

"Грузовкам некоторое время необходимо будет пользоваться объездом. Открытие движения для них будет возможно после того, как на мосту будет положен верхний слой асфальтобетонного покрытия, барьерное ограждение, освещение, нанесена дорожная разметка и установлены знаки", - отмечают в Мининфраструктуре.

Заметим, что мост вблизи села Гаек был построен в 1960 году. С тех пор он ни разу капитально не ремонтировался.

В мае 2021 года в результате износа конструкций произошел обвал аварийного моста, после чего было принято решение строить новый мост с планом открытия в 2022 году.

Однако из-за войны ремонтные работы на объекте были приостановлены и только в этом году Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины возобновило работы.

В настоящее время на объекте демонтировали конструкции старого моста, устроили железобетонную монолитную накладную плиту и переходные плиты, гидроизоляцию, водоотводы, проложили два слоя асфальтобетонного покрытия.

Напомним, в Украине проверят состояние мостов, ведь средний возраст большинства автомобильных мостов – более 60 лет, более 30% мостов в критическом состоянии. Около 350 – разрушены или повреждены в результате боевых действий.

В настоящее время ведется восстановление 25 мостов в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.