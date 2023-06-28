Третина у критичному стані: в Україні перевірять всі мости

Уряд утворив комісію для перевірки стану мостів в Україні, щоб зʼясувати реальний технічний стан споруд.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Раніше Рада національної безпеки та оборони на засіданні 23 червня доручила створити комісію з перевірки стану всіх мостів в Україні.

Зазначається, що завдання комісії — перевірити транспортно-експлуатаційний стан автомобільних мостів на дорогах загального користування та залізничних мостових споруд.

Перелік пріоритетних для перевірки мостів визначатиметься комісією.

До складу комісії увійдуть представники Міністерства відновлення, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Агентства відновлення, Укртрансбезпеки, Державної інспекції архітектури та містобудування, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Очолить її міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Підтримка мостів у належному стані – в першу чергу, питання базової безпеки людей, які ними пересуваються. У період військового стану мости стали важливим елементом обороноздатності країни, а також шляхами для гуманітарної евакуації та експортної логістики. Наша задача зараз – зʼясувати реальний технічний стан споруд. Після цього спільно з балансоутримувачами (міськими та обласними адміністраціями) визначити шляхи вирішення проблем. Вважаю, що безпека та обороноздатність мають бути топ-пріоритетом для влади будь-якого рівня", — зазначив Кубраков.

Як працюватиме комісія?

Для визначення технічного стану мостів планується:

аналіз первинної технічної та експлуатаційної документації;

проведення огляду та обстеження споруд;

зʼясування реальної міцності матеріалів елементів мостів;

виконання перевірочних розрахунків вантажопідйомності;

встановлення реальних характеристик безпеки елементів.

Результати обстеження мостів будуть занесені в єдину інформаційну аналітично-експертну систему АЕСУМ для формування подальших кроків щодо їх відновлення.

Зауважимо, станом на 2023 рік, в Україні нараховується близько 28,5 тисячі автомобільних та залізничних мостів.

За даними профільного науково-дослідного інституту "ДерждорНДІ" – середній вік більшості автомобільних мостів – понад 60 років, понад 30% мостів у критичному стані. Близько 350 – зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.

Наразі ведеться відновлення 25 мостів у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Раніше Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури, Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду про виділення понад €50 млн для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів у постраждалих від війни регіонах України.