Треть в критическом состоянии: в Украине проверят все мосты

Правительство создало комиссию для проверки состояния мостов в Украине, чтобы выяснить реальное техническое состояние сооружений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны на заседании 23 июня поручил создать комиссию по проверке состояния всех мостов в Украине.

Отмечается, что задача комиссии – проверить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных мостов на дорогах общего пользования и железнодорожных мостовых сооружений.

Список приоритетных для проверки мостов будет определяться комиссией.

В состав комиссии войдут представители Министерства восстановления, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, Агентства восстановления, Укртрансбезопасности, Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, областных и Киевской городской военных администраций.

Возглавит ее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Поддержка мостов в надлежащем состоянии – в первую очередь, вопросы базовой безопасности людей, которые ими передвигаются. В период военного положения мосты стали важным элементом обороноспособности страны, а также путями гуманитарной эвакуации и экспортной логистики. Наша задача сейчас – выяснить реальное техническое состояние сооружений "После этого совместно с балансодержателями (городскими и областными администрациями) определить пути решения проблем. Считаю, что безопасность и обороноспособность должны быть топ-приоритетом для власти любого уровня", - отметил Кубраков.

Как будет работать комиссия?

Для определения технического состояния мостов планируется:

анализ первичной технической и эксплуатационной документации;

проведение осмотра и обследования сооружений;

выяснение реальной прочности материалов элементов мостов;

выполнение проверочных расчетов грузоподъемности;

установление настоящих черт сохранности частей.

Результаты обследования мостов будут занесены в единую информационную аналитически экспертную систему для формирования дальнейших шагов по их восстановлению.

Отметим, по состоянию на 2023 год, в Украине насчитывается около 28,5 тысяч автомобильных и железнодорожных мостов.

По данным профильного научно-исследовательского института "ГосдорНИИ" – средний возраст большинства автомобильных мостов – более 60 лет, более 30% мостов в критическом состоянии. Около 350 – разрушены или повреждены в результате боевых действий.

В настоящее время ведется восстановление 25 мостов в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Ранее Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более €50 млн для поддержки критической инфраструктуры и строительство временных мостов в пострадавших от войны регионах Украины.