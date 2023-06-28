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Треть в критическом состоянии: в Украине проверят все мосты
Правительство создало комиссию для проверки состояния мостов в Украине, чтобы выяснить реальное техническое состояние сооружений.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны на заседании 23 июня поручил создать комиссию по проверке состояния всех мостов в Украине.
Отмечается, что задача комиссии – проверить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных мостов на дорогах общего пользования и железнодорожных мостовых сооружений.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Список приоритетных для проверки мостов будет определяться комиссией.
В состав комиссии войдут представители Министерства восстановления, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, Агентства восстановления, Укртрансбезопасности, Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, областных и Киевской городской военных администраций.
Возглавит ее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
"Поддержка мостов в надлежащем состоянии – в первую очередь, вопросы базовой безопасности людей, которые ими передвигаются. В период военного положения мосты стали важным элементом обороноспособности страны, а также путями гуманитарной эвакуации и экспортной логистики. Наша задача сейчас – выяснить реальное техническое состояние сооружений "После этого совместно с балансодержателями (городскими и областными администрациями) определить пути решения проблем. Считаю, что безопасность и обороноспособность должны быть топ-приоритетом для власти любого уровня", - отметил Кубраков.
Как будет работать комиссия?
Для определения технического состояния мостов планируется:
- анализ первичной технической и эксплуатационной документации;
- проведение осмотра и обследования сооружений;
- выяснение реальной прочности материалов элементов мостов;
- выполнение проверочных расчетов грузоподъемности;
- установление настоящих черт сохранности частей.
Результаты обследования мостов будут занесены в единую информационную аналитически экспертную систему для формирования дальнейших шагов по их восстановлению.
Отметим, по состоянию на 2023 год, в Украине насчитывается около 28,5 тысяч автомобильных и железнодорожных мостов.
По данным профильного научно-исследовательского института "ГосдорНИИ" – средний возраст большинства автомобильных мостов – более 60 лет, более 30% мостов в критическом состоянии. Около 350 – разрушены или повреждены в результате боевых действий.
В настоящее время ведется восстановление 25 мостов в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
Ранее Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более €50 млн для поддержки критической инфраструктуры и строительство временных мостов в пострадавших от войны регионах Украины.