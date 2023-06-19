На строительстве Подольского моста выявили воровство еще 104 миллионов: уже четверо подозреваемых

Следователи Подольского управления полиции Киева при оперативном сопровождении столичного управления департамента стратегических расследований Нацполиции сообщили о подозрении в растрате 104 миллиона гривен во время строительства Подольского мостового перехода через Днепр трем лицам.

Как сообщают правоохранители, фигурантами стали директор и глава наблюдательного совета общества, а также руководитель коммерческой структуры, с помощью которой выводились средства.

По данным следствия, коммунальное предприятие заключило с коммерческой структурой договоры о выполнении работ на строительстве моста. По результатам выполнения работ по расходам на аренду и эксплуатацию специальных машин и механизмов руководитель КП заверил своей подписью соответствующие документы.

На их основании на счета подрядной организации был перечислен 181 миллион гривен, при этом стоимость аренды оказалась завышенной на 104 миллиона гривен, что было подтверждено выводами экспертных исследований.

В дальнейшем эти средства были выведены через счета нескольких предприятий с признаками фиктивности под видом закупки обуви, хозяйственных товаров и запчастей с целью обналичивания.

В рамках следствия проведены обыски по местам проживания лиц, причастных к противоправной схеме. На счета всех предприятий, задействованных в противоправном механизме, наложены аресты.

На основании полученных доказательств трем указанным лицам инкриминировали часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (растрата имущества в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Отметим, что 16 июня правоохранители сообщили, что по этому же эпизоду вручили подозрение в растрате бюджетных средств и служебном подлоге директору коммунального предприятия "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева", которое было заказчиком работ. Подозреваемый был помещен под круглосуточный домашний арест.

Напомним, что в предыдущие годы Подольский мост многократно фигурировал в сообщениях правоохранителей о вероятной коррупции, неуплате налогов и хищении средств при строительстве этого объекта и сопутствующих мероприятиях, а сроки открытия перехода неоднократно переносились.

В ноябре 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что на строительстве моста хотели разворовать 3 миллиарда гривен. В тот же день Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева, ответственного за строительство моста из-за затягивания его достройки. В декабре же было констатировано, что открытие объекта в 2021 году уже невозможно. Не был достроен и открыт знаковый объект и в последующие полтора года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.