Власти Киева перенесли открытие Подольского моста на 2022 год

Запуск автомобильного движения по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу отложен на следующий год. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе презентации результатов работы городской власти в 2021 году, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы планировали, обещали открыть автосообщение на Подольско-Воскресенском мостовом переходе в этом году. Но откроем в следующем. На темпах строительства отразился кризис, обусловленный коронавирусом, были задержки материалов из-за локдаунов, люди болели", – оправдался столичный градоначальник.

Кличко также напомнил, что в октябре в проект были внесены изменения, предусматривающие дополнительный съезд к улице Оноре де Бальзака на жилмассиве Троещина. По словам мэра, сейчас работы на объекте, готовность которого составляет 90%, продолжаются.

"Этот мостовой переход очень важен для столицы, мы его достроим во что бы то ни стало. Я лично контролирую это строительство каждый день", – заверил Кличко.

Напомним, что в начале ноября Кличко решил уволить заместителя главы Киевгорадминистрации Александра Густелева.

По словам мэра, такое решение он принял, осознав, что работы по завершению Подольского моста затягиваются, несмотря на многократные обещания Густелева, что мост будет открыт до конца 2021 года.

Отметим также, что тогда Служба безопасности Украины параллельно сообщила о проведении обыска в теневом офисе подрядчиков строительства Подольского моста. Правоохранители заявили, что разоблачили схему, по которой не установленные на тот момент лица собирались украсть 3 млрд грн.