На Подольском мосту хотели украсть 3 млрд грн: СБУ обыскала теневой офис подрядчиков

Сотрудники департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева провели обыск в помещении теневого офиса группы компаний, причастных к покушению на хищение более 3 млрд грн при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве.

Как говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, следствием было установлено, что между коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" и ООО "Инвестиционно-строительная компания "Укрбуд" был заключен договор на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству указанного моста.

В дальнейшем ИСК "Укрбуд" на условиях субподряда привлекла к выполнению работ ООО "Международный проектный институт", которым фактически и велись работы по разработке проектной документации по объекту.

Читайте также: Киев скорректирует за 60 млн грн проект метро на Троещину

"Однако, преследуя цель присвоения более 3 млрд грн бюджетных средств, с целью подписания соответствующих актов, согласование которых невозможно без утвержденной экспертным отчетом проектной документации, неустановленными лицами была подделана от имени ООО "Международный проектный институт" проектная документация по объекту строительства и подана для прохождение экспертизы в ГП "Укргосстройэкспертиза", — сообщают в прокуратуре.

В связи с этим в помещении теневого офиса компаний, подконтрольных бенефициару компании-генерального подрядчика строительства, был проведен обыск и изъяты документы, отражающие противоправную деятельность, 37 печатей обществ с признаками фиктивности, привлеченных к обналичиванию средств, носители информации и другие доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Кроме того, с целью предотвращения и предупреждения безосновательного завладения средствами местного бюджета в размере более 3 млрд грн в помещении ГП "Укргосстройэкспертиза" накануне также был проведен обыск и изъята поддельная проектная документация.

Читайте также: Найденные у генподрядчика Подольского моста 8 млн грн перевели на депозит АРМА

В настоящее время в уголовном производстве по части 2 статьи 15 и части 3 статьи 191 Уголовного кодекса (покушение на хищение по предварительному сговору группы лиц) проводятся экспертизы. Следствие продолжается.

Отметим, что параллельно мэр Киева и глава городской администрации Виталий Кличко заявил, что решил уволить своего заместителя Александра Густелева, курировавшего достройку Подольского моста, из-за постоянного затягивания с завершением этого проекта.