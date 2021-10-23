Киев скорректирует за 60 млн грн проект метро на Троещину

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило открытые конкурсные торги на корректировку проектной документации на строительство первого участка Подольско-Выгуровской линии метро от станции "Глыбочицкая" в направлении жилмассива Троещина. Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

Как прокомментировал замглавы КГГА Александр Густелев, обновленный проект должен будет соответствовать всем современным требованиям — от инклюзивности до наличия велосипедных паркингов не менее чем на 50 паркомест рядом со станциями метро.

"Важно и другое требование — в пределах одного из вестибюлей станций или рядом со станциями на поверхности будут запроектированы общественные санитарные узлы. Станции будут оборудованы современными информационно-навигационными системами для пассажиров, в том числе для людей с нарушениями зрения, современными туннельными эскалаторами и грузопассажирскими лифтами", — отметил он.

Также чиновник добавил, что на платформах станций появятся табло обратного отсчета времени, более удобные для пассажиров, однако не уточняется, что именно имеется в виду.

Предложения потенциальных участников тендера принимаются до 8 ноября. По результатам аукциона будет определен победитель, который в течение семи месяцев разработает обновленный проект.

Согласно данным о тендере в системе ProZorro, ожидаемая стоимость работ составляет 59,61 млн грн.

Первая очередь четвертой линии киевского метро предусматривает строительство участка из шести станций длиной почти в 11 км — "Глубочицкая" (с пересадкой на "Лукьяновскую"), "Подольская" (с пересадкой на "Тараса Шевченко"), "Судостроительная", "Залив Десенка", "Труханов остров" и "Радужная". То есть до самой Троещины она не дойдет. Провозная способность станций рассчитана на 40,8 тысячи пассажиров в час.

Линия пройдет по незавершенному пока Подольско-Воскресенскому мосту через Днепр, общая стоимость строительства которого за последние пять лет выросла почти вдвое.