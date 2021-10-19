Транспорт 1 час назад

Метро на Троещину, которое обещает Кличко, смогут закончить лишь к 2070-м годам — СМИ

Открытие метро на Троещину стало главным обещанием каждого киевского мэра. Однако на деле не сделал этого ни один

Метро на Троещину, которое обещает Кличко, смогут закончить лишь к 2070-м годам — СМИ Метро на Троещину, которое обещает Кличко, смогут закончить лишь к 2070-м годам — СМИ

Метро на Троещину — наболевшая тема многих киевлян. Первые планы по строительству новой линии появились еще в 1992 году. Сейчас же эксперты уверены: Подольско-Выгуровская линия может открыться только к 2070-м годам, сообщает 44.ua.

"Появление подобной линии метрополитена возможно лишь в случае возведения нового моста через Днепр, соединяющего два берега. Ни один из существующих мостов не подходит для этого. В 1993 году, специально ради новой ветки, начали строить Подольско-Воскресенский мост. Однако он стал долгостроем, который до сих пор не завершен", — говорится в материале.

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Открытие метро на Троещину стало главным обещанием каждого киевского мэра. Однако на деле не сделал этого ни один.

"Нынешний мэр Киева Виталий Кличко в своей предвыборной кампании 2014 года тоже упоминал метро на Троещину. Построить его он обещал к 2019 году. Однако, став мэром, Кличко пришел к выводу, что это не так быстро, не так дешево и не так просто", — сообщает издание.

Вместо строительства метро Виталий Кличко предложил выделить линию для наземного общественного транспорта. Также мэр предлагал построить линию скоростного трамвая как альтернативу метро. Его планировали провести по Северному мосту и соединить с Правобережной, Борщаговской линией, которая заканчивается станцией "Старовокзальная". Но от этого проекта, видимо, тоже отказались.

Главной причиной, по которой Виталий Кличко не может открыть метро на Троещину, является до сих пор недостроенный Подольско-Воскресенский мост.

"Со скандалами и разворовыванием средств, его строительство все же ведется. Сроки открытия метро продолжают переноситься из года в год. Средний срок сдачи первых станций — это всегда примерно через 5 лет", — обращают внимание журналисты.

Сейчас же КГГА переутвердила план строительства моста и рассказала, что несколько станций метро уже строятся. Конечный вариант предполагает, что большинство жителей Троещины будут иметь метрополитен в пешей доступности. Всего линия должна состоять из 22 станций.

Первые станции смогут открыть через 5-7 лет. Еще 12 могут появиться к 2040-м годам. Таким образом, вся Подольско-Выгуровская линия может открыться только к 2070-м годам. 

"Это настоящее столетнее строительство. Главное, чтобы оно не затянулось еще дольше", — пишут журналисты.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Кличко уже потратил на Подольско-Воскресенский мост 11 млрд бюджетных средств и планирует потратить еще почти столько же.

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