Кличко решил уволить своего зама, увидев, что происходит с Подольским мостом

Мэр Киева и глава Киевгорадминистрации Виталий Кличко решил уволить своего заместителя Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом градоначальник заявил в ходе заседания коллегии КГГА, сообщает пресс-служба столичной администрации.

"Настроение утром у меня нехорошее. Сегодня без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышу заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет. Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат!" — подчеркнул он.

По словам Кличко, все, что было нужно, чтобы завершить работу по запуску автомобильного движения, было обеспечено — и финансово, и организационно, однако Густелев не смог рационально организовать работу.

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"И каждый раз божился, когда мы выезжали на объект, что все делается и движется к завершению. Я сегодня поехал туда сам и увидел, что картина — не радужная... У нас нет времени слушать очередные обещания или жалобы и сетования на какие-то проблемы. Киевляне требуют мост от меня. И будут вспоминать не вас, что вы не выполнили взятые передо мной обязательства!" — заявил мэр.

В связи с этим он выразил уверенность, что необходимо менять менеджера проекта, уволив Густелева, публично пообещавшего начальнику, что автомобильное движение по мосту будет запущено в конце 2021 года.

"Александр Александрович, чтобы не водить юридических хороводов, жду вашего заявления. Здесь уже реально не о чем дискутировать. И жду совещания ответственных специалистов — транспортного департамента, представителей подрядчика, и всех других, кто приобщен к запуску объекта. Будем оперативно решать, как мы двигаемся дальше", — добавил Кличко.

Отметим, что параллельно Служба безопасности Украины сообщила о проведении обыска в теневом офисе подрядчиков строительства Подольского моста. Правоохранители заявили, что разоблачили схему, по которой не установленные пока лица собирались украсть 3 млрд грн.