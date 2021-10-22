Политика 1 час назад

Найденные у генподрядчика Подольского моста 8 млн грн перевели на депозит АРМА

Арестованную сумму прокуратуре пришлось отдать агентству по решению суда

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Подольская окружная прокуратура Киева на основании постановления суда перечислила 21 октября Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путем (АРМА), арестованные средства в сумме более 8 млн грн, изъятые у бенефициара компании-генподрядчика строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве.

Как говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, деньги были размещены на депозитном счете АРМА в одном из государственных банков. Расследование дела продолжается.

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Ранее в рамках этого дела первому заместителю руководителя коммунального предприятия "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" в начале октября было сообщено о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность).

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В свою очередь руководителю генерального подрядчика и еще двум руководителям подрядных организаций сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере или организованной группой).

Общая сумма нанесенного столичному бюджету ущерба в настоящее время оценивается в более 150 млн грн.

Напомним также, что в упомянутом КП еще в мае провели обыски сотрудники налоговой милиции: тогда сообщалось о расследовании умышленного уклонения от уплаты налогов при работах по строительству Подольского моста на сумму 9 млн грн.

Источник фото: Depositphotos

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