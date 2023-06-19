На будівництві Подільського мосту виявили розкрадання ще 104 мільйонів: вже четверо підозрюваних

Слідчі Подільського управління поліції Києва за оперативного супроводу столичного управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру в розтраті 104 мільйонів гривень під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро трьом особам.

Як повідомляють правоохоронці, фігурантами стали директор і голова наглядової ради товариства, а також керівник комерційної структури, за допомогою якої виводилися кошти.

За даними слідства, комунальне підприємство уклало з комерційною структурою договори щодо виконання робіт на будівництві мосту. За результатами виконання робіт, що стосуються витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин та механізмів, керівник КП завірив своїм підписом відповідні документи.

На їх підставі на рахунки підрядної організації було перераховано 181 мільйон гривень, при цьому вартість оренди виявилася завищеною на 104 мільйони гривень, що було підтверджено висновками експертних досліджень.

Надалі вказані кошти були виведені через рахунки кількох підприємств з ознаками фіктивності під виглядом закупівлі взуття, господарських товарів та запчастин з метою обготівкування.

У межах слідства проведено обшуки за місцями мешкання осіб, причетних до протиправної схеми. На рахунки всіх підприємств, задіяних у протиправному механізмі, накладено арешти.

На підставі отриманих доказів трьом зазначеним особам інкримінували частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (розтрата майна в особливо великих розмірах). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Зазначимо, що 16 червня правоохоронці повідомили, що за цим же епізодом вручили підозру в розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні директору комунального підприємства "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва", яке було замовником робіт. Підозрюваного помістили під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, що у попередні роки Подільський міст багаторазово фігурував у повідомленнях правоохоронців про ймовірну корупцію, несплату податкв та розкрадання коштів при будівництві цього об'єкту та супутніх заходах, а терміни відкриття переходу неодноразово переносилися.

Зокрема, в листопаді 2021 року Служба безпеки України заявила, що на будівництві мосту хотіли розікрасти 3 мільярди гривень. У той же день Кличко звільнив свого заступника Олександра Густелєва, відповідального за будівництво мосту через затягування його добудови. В грудні було констатовано, що відкриття об'єкту в 2021 році вже неможливе. Не було добудовано й відкрито знаковий об'єкт і за наступні півтора роки після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.