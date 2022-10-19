"Суперечить здоровому глузду": Прокуратура незадоволена виділенням Київрадою коштів на Подільський міст

Київська міська прокуратура висловила занепокоєння у зв’язку з прийнятим 11 жовтня Київською міською радою рішенням про виділення додаткових 183 мільйонів гривень з міського бюджету на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро та закликає столичну владу якнайшвидше відреагувати. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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В прокуратурі звертають увагу, що з початку повномасштабної війни внаслідок російських ракетних ударів по інфраструктурі столиці було знищено або пошкоджено значну частину житлових і громадських будівель, об'єктів інфраструктури, які на даний час не відновлені та відновлення яких потребує значного часу і коштів.

"Прийняття рішення про виділення 183 мільйонів гривень додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету", - йдеться в заяві.

З урахуванням цього керівник столичної прокуратури звернувся до мера Віталія Кличка з проханням винести на розгляд сесії міськради питання про скасування вказаного рішення та направити зазначені кошти "на більш нагальні потреби столиці".

Столичні прокурори закликають владу більш виважено підходити до питання розподілу коштів міського бюджету з урахуванням реалій, що зараз склалися, і очікують на отримання відповіді у визначений законом термін.

Загалом же, за даними прокуратури, кошторисна вартість будівництва Подільського мосту, що будується з 1993 року, внаслідок неодноразового збільшення станом на 13 жовтня 2021 року становила 19,9 мільярда гривень.

Нагадаємо, що у попередні роки Подільський міст багаторазово фігурував у повідомленнях правоохоронців про ймовірну корупцію, несплату податкв та розкрадання коштів при будівництві цього об'єкту та супутніх заходах, а терміни відкриття переходу неодноразово переносилися.

Зокрема, в листопаді 2021 року Служба безпеки України заявила, що на будівництві мосту хотіли розікрасти 3 мільярди гривень. У той же день Кличко звільнив свого заступника Олександра Густелєва, відповідального за будівництво мосту через затягування його добудови. В грудні було констатовано, що відкриття об'єкту в 2021 році вже неможливе.