"Противоречит здравому смыслу": Прокуратура недовольна выделением Киевсоветом денег на Подольский мост

Киевская городская прокуратура выразила обеспокоенность в связи с принятым 11 октября Киевским городским советом решением о выделении дополнительных 183 миллионов гривен из городского бюджета на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр и призывает столичные власти как можно быстрее отреагировать. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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В прокуратуре обращают внимание, что с начала полномасштабной войны в результате российских ракетных ударов по инфраструктуре столицы была уничтожена или повреждена значительная часть жилых и общественных зданий, объектов инфраструктуры, которые в настоящее время не восстановлены и восстановление которых требует значительного времени и средств.

"Принятие решения о выделении 183 миллионов гривен дополнительного финансирования на достройку мостового перехода, строительство которого длится почти 30 лет, противоречит здравому смыслу и не способствует рациональному использованию средств городского бюджета", - говорится в заявлении.

С учетом этого руководитель столичной прокуратуры обратился к мэру Виталию Кличко с просьбой вынести на рассмотрение сессии горсовета вопрос об отмене указанного решения и направлении указанных средств "на более насущные нужды столицы".

Столичные прокуроры призывают власти более взвешенно подходить к вопросу распределения средств горбюджета с учетом сложившихся реалий и ожидают получения ответа в определенный законом срок.

В целом же, по данным прокуратуры, сметная стоимость строительства строящегося с 1993 года Подольского моста вследствие неоднократного увеличения по состоянию на 13 октября 2021 года составляла 19,9 миллиарда гривен.

Напомним, что в предыдущие годы Подольский мост многократно фигурировал в сообщениях правоохранителей о вероятной коррупции, неуплате налогов и хищении средств при строительстве этого объекта и сопутствующих мероприятиях, а сроки открытия перехода неоднократно переносились.

В ноябре 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что на строительстве моста хотели разворовать 3 миллиарда гривен. В тот же день Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева, ответственного за строительство моста из-за затягивания его достройки. В декабре же было констатировано, что открытие объекта в 2021 году уже невозможно.