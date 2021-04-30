Политика и экономика 30 минут назад

Кличко назвал новый срок запуска Подольско-Воскресенского моста

Метро по мосту мэр обещает через 3-5 лет, тем временем дорожники объявили повторный тендер на соответствующие научно-технические услуги

Фото: Киевгорадминистрация Фото: Киевгорадминистрация
Фото: Киевгорадминистрация

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Подольско-Воскресенский мост все же может быть открыт в 2021 году, а линия метро, которая через него пройдет, — в течение ближайших трех-пяти лет. Об этом он заявил накануне в эфире телеканала "Украина 24".

"Хотел бы напомнить, что этот мост также строился как автотранспортное сообщение, и ветка метро должна проходить по этому мосту. Относительно автосообщения — мы делаем все, чтобы запустить уже к концу этого года. Коронавирус вносит свои коррективы", — отметил градоначальник.

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По его словам, лишь после введения Подольского моста в эксплуатацию можно будет говорить о следующих шагах.

"Проект непростой, будет стоить много денег. Город сам не сможет потянуть весь объем финансирования, поэтому мы сейчас проводим переговоры, чтобы также привлечь иностранные компании для строительства ветки метро", — сказал Кличко.

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Тем временем коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" объявило тендер на закупку научно-технических услуг для строительства участка линии метрополитена в составе Подольского мостового перехода. Ожидаемая стоимость закупки составляет 24,5 млн грн.

Закупаемые услуги включают научно-техническое сопровождение строительства участка линии метро от дамбы Русановских садов до будущей станции метро "Радужная".

Срок окончания работ предусмотрен до 31 декабря 2023 года. Сам аукцион назначен на 29 июня, конечный срок подачи предложений — 24 мая.

Ранее назначенный на 29 марта аукцион не состоялся из-за того, что к нему допустили лишь одну компанию — ООО "Форма". Также заявки подавали ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства" и ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени Шульгина", но они были отклонены.

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Напомним, однако, что в июне 2020 года киевские власти также обещали открыть автомобильное движение по Подольскому мосту до конца года.

Отметим также, что в конце февраля "Укравтодор" обратился к Кличко с предложением передать в сферу управления агентства объект незавершенного строительства "Подольско-Воскресенский мостовой переход через реку Днепр в Киеве" для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Кличко же на это предложение ответил достаточно резко, заявив, что "государственной структуре следует не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями". При этом столичный градоначальник считает, что как раз передача моста "Укравтодору" значительно отсрочит его достройку, а не наоборот. Однако агентство в ответ лишь усилило давление.

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