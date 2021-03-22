  • Главная
  • Бизнес
3 часа назад

"Мост почти готов": в Кабмине обещают запустить метро на Троещину до 2024 года

Это зависит от введения в эксплуатацию Подольско-Воскресенского мостового перехода

Фото: facebook.com/kyivmetro Фото: facebook.com/kyivmetro
Фото: facebook.com/kyivmetro

Строительство метро на Троещину в Киеве зависит от введения в эксплуатацию Подольского моста, после чего можно начинать работу над станциями, а потому есть возможность запустить первый участок до 2024 года.

Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава в эфире телеканала "Дом".

Кратко и по делу в Telegram

"Главным препятствием для строительства метро на Троещину было отсутствие моста, Подольско-Воскресенского мостового перехода. Сейчас строительство основной части моста почти закончили. Теперь городские власти имеют возможность начинать строительство левобережных и правобережных подходов на этот мост", — отметил он.

По словам замминистра, три станции метро уже возведены в конструкции моста: "Судостроительная" на Рыбальском полуострове, "Труханов остров" на соответствующем острове и "Залив Десенка".

Указано, что первый пусковой участок предусматривает еще одну станцию на левом берегу — станцию "Радужная", а также две на правом берегу: "Подольская", которая станет пересадочной на станцию синей ветви "Тараса Шевченко", и "Глыбочицкая" или "Татарская" как пересадочная до станции зеленой ветки "Лукьяновская".

Читайте также:
Власти Киева определили, где на Троещине пройдет метро и когда начнется его строительство

При этом Кава заверил, что как заместитель министра готов помочь городской власти привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

"Если власть сработает, Минфин им поможет в этом. Думаю, что до 2024 года есть все шансы запустить первый пусковой участок... Сейчас это не фантастика, если городские власти действительно будут прилагать усилия", — подытожил замглавы Минфина.

Ранее "Укравтодор" официально обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением принять на баланс недостроенный Подольский мостовой переход для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

В свою очередь Кличко ответил на предложение "Укравтодора" достроить Подольско-Воскресенский мост через Днепр. При этом посоветовал сначала ввести в эксплуатацию Дарницкий мост, а уже потом браться за другие проекты.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В центре Киева предприниматели снова митингуют против локдауна (ФОТО, ВИДЕО)
В центре Киева предприниматели снова митингуют против локдауна (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 22%
В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 22%
Под Киевом нашли "центр реабилитации", где пытками удерживали десятки людей
Под Киевом нашли "центр реабилитации", где пытками удерживали десятки людей
Загрузка...
Новое видео
Почему завести второй бизнес — это как завести любовницу? — Андрей Федорив

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. У Авакова пообещали "через день-два" назвать политиков, стоящих за беспорядками под ОП

  3. В центре прифронтового Торецка произошло жесткое ДТП с погибшими (ФОТО)

  4. "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады по произошедшему в субботу под ОП

  5. В Польше снова перевернулся автобус с украинцами: есть жертвы (ФОТО)

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...