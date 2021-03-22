"Мост почти готов": в Кабмине обещают запустить метро на Троещину до 2024 года

Строительство метро на Троещину в Киеве зависит от введения в эксплуатацию Подольского моста, после чего можно начинать работу над станциями, а потому есть возможность запустить первый участок до 2024 года.

Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава в эфире телеканала "Дом".

"Главным препятствием для строительства метро на Троещину было отсутствие моста, Подольско-Воскресенского мостового перехода. Сейчас строительство основной части моста почти закончили. Теперь городские власти имеют возможность начинать строительство левобережных и правобережных подходов на этот мост", — отметил он.

По словам замминистра, три станции метро уже возведены в конструкции моста: "Судостроительная" на Рыбальском полуострове, "Труханов остров" на соответствующем острове и "Залив Десенка".

Указано, что первый пусковой участок предусматривает еще одну станцию на левом берегу — станцию "Радужная", а также две на правом берегу: "Подольская", которая станет пересадочной на станцию синей ветви "Тараса Шевченко", и "Глыбочицкая" или "Татарская" как пересадочная до станции зеленой ветки "Лукьяновская".

При этом Кава заверил, что как заместитель министра готов помочь городской власти привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

"Если власть сработает, Минфин им поможет в этом. Думаю, что до 2024 года есть все шансы запустить первый пусковой участок... Сейчас это не фантастика, если городские власти действительно будут прилагать усилия", — подытожил замглавы Минфина.

Ранее "Укравтодор" официально обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением принять на баланс недостроенный Подольский мостовой переход для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

В свою очередь Кличко ответил на предложение "Укравтодора" достроить Подольско-Воскресенский мост через Днепр. При этом посоветовал сначала ввести в эксплуатацию Дарницкий мост, а уже потом браться за другие проекты.