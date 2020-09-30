Власти Киева определили, где на Троещине пройдет метро и когда начнется его строительство

Метро на жилой массив Троещина в Киеве собираются прокладывать вдоль проспекта Маяковского.

Об этом заявил председатель коммунальной организации "Киевгенплан" Сергей Броневицкий в эфире телеканала "Киев".

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Он рассказал, что всего было 2 варианта: строить метро вдоль улицы Бальзака или же вдоль проспекта Маяковского.

В конце концов, остановились на последнем. Таким образом, у 70% жителей Троещины метро будет в шаговой доступности.

Указано, что на столичную Троещину проложат Подольско-Воскресенскую линию метрополитена. Ее первая очередь будет начинаться от станции "Лукьяновская" и заканчиваться станцией "Радужная" на левом берегу Днепра. Первая очередь строительства составит 5 станций.

По словам Броневицкого, Подольско-Воскресенская линия метрополитена соединит "инвестиционно привлекательный север Троещины" (с улицы Закревского, где создадут "бизнес-парк") с Подолом, далее через тоннель — с Севастопольской площадью и в перспективе на 20 лет — с аэропортом "Киев" (Жуляны).

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Известно, что станции первой очереди метро на Троещину будут неглубокими. Начать строительство планируют в течение 5-7 лет.

В то же время Броневицкий добавил, что подготовка проектной документации уже практически закончена.

В начале сентября глава столичного метрополитена Виктор Брагинский сообщил, что для проведения столичного метро до Троещины необходимо построить 5 станций, три из которых будут расположены на Подольско-Воскресенском мосту.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что как только будет достроен Подольско-Воскресенский мост и откроют движение автотранспорта через него, начнется строительство новой ветки метро на Троещину.