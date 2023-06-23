"Стан відверто небезпечний": На РНБО вирішили перевірити всі мости в Україні

Рада національної безпеки та оборони на засіданні 23 червня доручила створити комісію з перевірки стану всіх мостів в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, під час заходу прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступив з доповіддю членам ради щодо "складної ситуації зі станом мостів і мостових переходів".

"Найбільші міста, зокрема Київ. Стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні", - повідомив президент.

Відповідальним за такую перевірку визначено віце-премʼєр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Нагадаємо, що ситуація з аварійним та предаварійним станом мостів ще до війни викликала занепокоєння, зокрема, мера Києва Віталія Кличка, який очолює і Асоціацію міст України.

Так, у лютому 2021 року він заявляв, що розуміє, що наявність дозволів на експлуатацію таких об'єктів у випадку надзвичайних подій з ними призведе до кримінальної відповідальності відповідних чиновників, тому він "кожного ранку молиться Богові, аби в нас з мостами, які треба закрити, нічого не трапилося".