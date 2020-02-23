В Киеве проверят все мосты из-за разрушения Дегтяревского путепровода

Мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальщикам проверить на аварийность все мосты и путепроводы в столице после того, как на Дегтяревском путепроводе осыпались части конструкции.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

"Мы должны предотвратить такие ситуации, как произошедшая в пятницу вечером на Дегтяревском путепроводе... Необходимо дополнительно проверить все пути сооружения и демонтировать фрагменты облицовки несущих потенциальную опасность для участников дорожного движения", — подчеркнул Кличко.

При это на определенных для ремонта мостах и путепроводах он требует активизировать работы по обновлению. Тем более, что погода позволяет это делать, считает мэр.

Как информировали специалисты Киевавтодора, на Дегтяревском путепроводе сейчас продолжаются первоочередные противоаварийные работы. Это — один из старейших путепроводов столицы, построенный еще в 1963 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.

"На путепроводе запланирован капремонт, специалисты уже завершают проектированные работы. После экспертизы проекта дорожники начнут полное обновление Дегтяревского путепровода", — добавили в горсовете.

По словам Кличко, всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов, 75 из которых — в предаварийном состоянии.

"Их не ремонтировали по несколько десятилетий. Как, собственно, и немало дорог в городе. И сегодня мы эту ситуацию исправляем. Объемы работ большие, я понимаю. Но мы должны ускорить необходимые работы на тех объектах, которые определили для срочного обновления", — добавил мэр.

Напомним, 21 февраля 2020 года в Киеве на Дегтяревском путепроводе осыпались куски конструкции, а именно фрагменты защитного слоя бетона.

Ранее на аварийном мосту Патона, из-за необходимости подготовки к реконструкции, внедряется новая схема организации движения, по которой вводится ограничение движения грузовиков.