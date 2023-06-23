"Состояние откровенно опасное": На СНБО решили проверить все мосты в Украине

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 23 июня поручил создать комиссию по проверке состояния всех мостов в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в ходе мероприятия премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с докладом членам совета о "сложной ситуации с состоянием мостов и мостовых переходов".

"Самые крупные города, в частности Киев. Состояние откровенно опасное. Есть решение СНБО создать комиссию по проверке всех мостов, путепроводов по всей стране", - сообщил президент.

Ответственным за такую проверку определен вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, что ситуация с аварийным и предаварийным состоянием мостов еще до войны вызвала беспокойство, в частности, мэра Киева Виталия Кличко, который возглавляет и Ассоциацию городов Украины.

Так, в феврале 2021 года он заявлял, что понимает, что наличие разрешений на эксплуатацию таких объектов в случае чрезвычайных происшествий с ними приведет к уголовной ответственности соответствующих чиновников, поэтому он "каждое утро молится Богу, чтобы у нас с мостами, которые нужно закрыть, ничего не случилось".