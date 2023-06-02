Україна отримає грант від ЄІБ на понад € 50 млн для зведення тимчасових мостів

Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури, Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду про виділення понад €50 млн для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів у постраждалих від війни регіонах України.

Про це повідомив очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

"Це величезний вклад у відновлення логістики у найбільш уражених війною регіонах України, і я щиро вдячний партнерам за таку підтримку", - зазначив Найєм.

За його словами, руйнація переправ на дорогах призводить до часткової або повної ізоляції громад.

"Для нашої команди відновлення таких споруд під час війни – одне з першочергових завдань для швидкого забезпечення транспортного сполучення з постраждалими населеними пунктами", - наголосив Найєм.

Він наголосив, що з початку війни побудовано 85 тимчасових переправ для налагодження транспортних маршрутів до постраждалих населених пунктів. Всього - 78 переправ в минулому році, 7 – в цьому році і ще 3 наразі в роботі.

"Тимчасові споруди допоможуть подолати проблеми, які виникли внаслідок російських атак, у тому числі, відновити доступ наших громадян до життєво важливої гуманітарної, медичної допомоги та базових державних послуг", - зауважив Найєм.

Зауважимо, внаслідок військової агресії Росії по всій країні зруйновано 346 мостів, 157 з них розташовані на державних дорогах.

Наразі ведеться відновлення 25 мостів у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.