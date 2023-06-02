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Транспорт
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Украина получит грант от ЕИБ на более 50 млн евро для возведения временных мостов

Украина получит грант от ЕИБ на более 50 млн евро для возведения временных мостов
Фото: Мустафа Найем, фейсбук

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более 50 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и возведения временных мостов в пострадавших от войны регионах Украины.

Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

"Это огромный вклад в восстановление логистики в наиболее пораженных войной регионах Украины, и я искренне благодарен партнерам за такую поддержку", - отметил Найем.

По его словам, разрушение переправ на дорогах приводит к частичной или полной изоляции общин.

"Для нашей команды восстановление таких сооружений во время войны – одна из первоочередных задач для быстрого обеспечения транспортного сообщения с пострадавшими населенными пунктами", - отметил Найем.

Он подчеркнул, что с начала войны построено 85 временных переправ для налаживания транспортных маршрутов в пострадавшие населенные пункты. Всего – 78 переправ в прошлом году, 7 – в этом году и еще 3 сейчас в работе.

"Временные сооружения помогут преодолеть проблемы, возникшие в результате российских атак, в том числе восстановить доступ наших граждан к жизненно важной гуманитарной, медицинской помощи и базовым государственным услугам", - отметил Найем.

Заметим, в результате военной агрессии России по всей стране разрушены 346 мостов, 157 из них расположены на государственных дорогах.

В настоящее время ведется восстановление 25 мостов в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Автор:
Светлана Манько