На Черниговщине открыли временный мост через Десну, соединяющий Чернигов и Киев

В Черниговской области открыли движение по временному мосту через Десну, который обеспечит прямое сообщение для пассажирского транспорта между Киевом и Черниговом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Теперь автомобилистам не придется пользоваться 30-километровым объездом, чтобы попасть на правобережную часть Черниговской области.

"Что касается грузовиков, то проехать временным мостом сможет только тот транспорт, который имеет общую массу до 18 тонн и погрузку на ось до 7 тонн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, возведение временного моста длилось почти год и было затруднено процессом ликвидации последствий ведения боевых действий и обезвреживания находившихся на дне реки боеприпасов.

В Министерстве добавили, что с начала полномасштабного вторжения в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. На 20 из них проезд уже восстановлен. Капитально отремонтированы 6 мостов, еще столько же находятся в работе.

Напомним, в Украине проверят состояние мостов, ведь средний возраст большинства автомобильных мостов – более 60 лет, более 30% мостов в критическом состоянии. Около 350 – разрушены или повреждены в результате боевых действий.

В настоящее время ведется восстановление 25 мостов в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.