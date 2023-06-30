В Україні перевірять стан не всіх мостів, а лише деяких: визначено критерії

Комісія з перевірки стану мостових споруд перевірятиме не всі мости в Україні, але ті, що відповідають певним критеріям. Про це свідчить повідомлення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, керівник якого Олександр Кубраков очолив і зазначену комісію.

Зазначається, що вже проведено перше засідання новоствореної комісії, на якому було затверджено критерії для визначення переліку мостів, які підлягатимуть перевірці. Ними будуть експлуатаційний стан мостової споруди; фактична інтенсивність руху; довжина; а також категорія об’єкта, на якому знаходиться мостова споруда. Конкретні ж значення цих критеріїв не уточнюються.

Вказано, що у засіданні взяли участь представники Мінвідновлення, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Агентства відновлення, Держприкордонслужби, Держслужби з безпеки на транспорті, Держінспекції архітектури та містобудування, Держслужби з надзвичайних ситуацій, обласних та Київської міської військових адміністрацій, "Укрзалізниці", а також науковці з ДП "ДерждорНДІ".

Як вказав Кубраков, в першу чергу перевірка має бути сфокусована на великих і складних об’єктах з високою інтенсивністю руху. Міністр додав, що підтримка таких споруд у належному стані та контроль за безпечною експлуатацією є інвестицією в обороноздатність та економіку України.

Агентство відновлення, адміністрації регіонів та УЗ мають вже до 10 липня подати вихідну технічну інформацію щодо всіх мостових споруд, що знаходяться на їх балансі, для подальшого визначення відповідно до затверджених критеріїв переліку мостів, які підлягатимуть перевірці.

Як вказують у профільному міністерстві, станом на 2023 рік в Україні нараховується близько 28,5 тисячі автомобільних та залізничних мостів. За даними ДП "ДерждорНДІ", середній вік більшості автомобільних мостів складає понад 60 років, причому понад 30% мостів перебувають у критичному стані. Близько 350 мостів є зруйнованими або пошкодженими внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, що 23 червня Рада національної безпеки доручила створити, як заявляв президент Володимир Зеленський, комісію "з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні". На виконання рішення РНБО Кабінет міністрів таку комісію утворив, визначивши її керівником Кубракова.