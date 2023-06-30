В Украине проверят состояние не всех мостов, а лишь некоторых: определены критерии

Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений будет проверять не все мосты в Украине, а лишь отвечающие определенным критериям. Об этом свидетельствует сообщение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, руководитель которого Александр Кубраков возглавил также указанную комиссию.

Отмечается, что уже проведено первое заседание новосозданной комиссии, на котором были утверждены критерии для определения перечня мостов, подлежащих проверке. Ими будут эксплуатационное состояние мостового сооружения; фактическая интенсивность движения; длина; а также категория объекта, на котором находится мостовое сооружение. Конкретные значения этих критериев не уточняются.

Указано, что в заседании приняли участие представители Министерства восстановления, Министерства внутренних дел, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Агентства восстановления, Госпогранслужбы, Госслужбы по безопасности на транспорте, Госинспекции архитектуры и градостроительства, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, областных и Киевской городских военных администраций "Укрзализныци", а также ученые из ГП "ГосдорНИИ".

Как указал Кубраков, в первую очередь, проверка должна быть сфокусирована на больших и сложных объектах с высокой интенсивностью движения. Министр добавил, что поддержка таких сооружений в надлежащем состоянии и контроль за безопасной эксплуатацией является инвестицией в обороноспособность и экономику Украины.

Агентство восстановления, администрации регионов и УЗ должны уже к 10 июля предоставить исходную техническую информацию обо всех находящихся на их балансе мостовых сооружениях для дальнейшего определения в соответствии с утвержденными критериями перечня мостов, подлежащих проверке.

Как указывают в профильном министерстве, по состоянию на 2023 год в Украине насчитывается около 28,5 тысячи автомобильных и железнодорожных мостов. По данным ГП "ГосдорНИИ", средний возраст большинства автомобильных мостов составляет более 60 лет, причем более 30% мостов находятся в критическом состоянии. В свою очередь, около 350 мостов разрушены или повреждены в результате боевых действий.

Напомним, что 23 июня Совет национальной безопасности поручил создать, как заявлял президент Владимир Зеленский, комиссию "по проверке всех мостов, путепроводов по всей стране". Во исполнение решения СНБО Кабинет министров такую комиссию образовал, определив ее руководителем Кубракова.