Один з найбільших довгобудів Києва: відкрито рух Дарницьким мостом (ФОТО)

Сьогодні, 6 липня, відкрито рух двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту. в бік мосту Патона та Осокорків – це лівий берег Дніпра у Києві. Відкриття розвʼязки дозволяє в рази пришвидшити пересування столицею.

Про це повідомляє пресслужба пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що згідно з дослідженням аналітичної компанії "ПроМобільність", в умовах перекритого Південного мосту автомобілісти заощадять на транспортних втратах понад півмільярда гривень на рік.

Завдяки відкриттю з’їздів/заїздів можливо організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків та Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками.

Зазначимо, що будівництво на Дарницькому мості було перезапущено у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення у березні-квітні минулого року роботи були призупинені, але з травня 2022 року відновлені в режимі 24/7.

Міст, який знаходиться на балансі "Укрзалізниці", був добудований за державні кошти.

Зауважимо, Дарницький міст має 6 смуг руху і пропускну здатність у 35 тисяч автомобілів на добу. Така потужність дозволяє суттєво розвантажити трафік у столиці.

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"У 2019 році президент Володимир Зеленський озвучив чіткі інфраструктурні пріоритети. Один з головних – завершення мостів-довгобудів. Дарницький міст якраз став одним з символів київських довгобудів. За понад 10 років він перетворився на памʼятник халатності та корупції", - зазначив Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

За його словами, з відкриттям Дарницького мосту боротьба з довгобудами та аварійними мостами не завершена, а урядова команда та представники профільних організацій працюють у Комісії з перевірки стану мостів.

"Наша ціль — побачити реальний стан мостів та напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її належному стані. Якісні мости — це запорука швидкої військової логістики, сталого економічного розвитку та стабільної гуманітарної ситуації в Україні", – зауважив Кубраков.

Нагадаємо, у Чернігівській області відкрили рух тимчасовим мостом через Десну, який забезпечить пряме сполучення для пасажирського транспорту між Києвом та Черніговом.