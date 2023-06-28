У Мінвідновлення хочуть запустити потяги Kyiv City Express до Вишгорода: перший юридичний крок зроблено

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціює запуск пасажирського руху на залізничній гілці до Вишгорода Київської області в рамках розвитку проекту Kyiv City Express. Про це повідомив очільник відомства Олександр Кубраков.

"Працюємо над створенням нового маршруту в рамках Kyiv City Express: Київ - Вишгород. Це стало можливим завдяки важливому судовому рішенню про повернення у власність ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" нерухомого майна. Йдеться про локомотивне депо, будинок служби колії та інше майно", - зазначив він.

За словами чиновника, що право власності на ці обʼєкти наприкінці 2021 року на підставі підроблених документів було зареєстровано на підставні фірми, після чого це майно було незаконно перепродане кілька разів.

"Класична рейдерська схема. Щойно про оборудки стало відомо, Мінінфраструктури негайно звернулось до правоохоронних органів та суду. Однак, на жаль, уже в рамках судового процесу довелося сперечалися з Київською обласною прокуратурою. У позові прокуратури було зазначено, що майно має бути передано не власнику – підприємству "Київ-Дніпровське МППЗТ", а Мінінфраструктури", - зазначив він.

Як підкреслив Кубраков, принциповим було цього не допустити, оскільки ухвалення такого рішення фактично оскаржувало б реформу корпоратизації, а відповідно й ставило під сумнів всі бізнес-процеси підприємства. Наразі ж 100% акцій останнього належать державі, воно знаходиться в управлінні Мінвідновлення.

"Сьогодні можу констатувати: ми захистили право на розвиток приміського пасажирського сполучення в столиці, і він продовжуватиметься. Вважаю, що на сьогодні це один з найуспішніших транспортних проєктів. Ми задумували його для створення єдиного логістичного простору, який охоплює 20 залізничних станцій між Києвом та містами-супутниками", - додав віце-прем'єр.

Зазначимо, що тупикова промислова неелектрифікована лінія до Вишгорода, що відходить від основної залізниці на станції Почайна в Києві, наразі знаходиться у віданні саме Київ-Дніпровського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту, а не "Укрзалізниці", яка займається, зокрема, пасажирськими перевезеннями.

Лінія сполучає столицю з Київською гідроелектростанцією і була збудована ще у 1960-і роки. У жовтні 2010 року по ній вперше було запущено пасажирський рух дизель-потягом до станції Почайна. Кінцева ж зупинка у Вишгороді розташована на вулиці Набережній, по якій потяг трохи не доїжджав до основної багатоквартирної забудови. У вересні 2011 року після сходу з рейок вагону лінію закрили на два місяці. Однак після поновлення курсування потяг став іздити значно повільніше, через що вже в травні 2012 році маршрут закрили через низький пасажиропотік.