В Минвосстановления хотят запустить поезда Kyiv City Express в Вышгород: первый юридический шаг сделан

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры инициирует запуск пассажирского движения по железнодорожной ветке в Вышгород Киевской области в рамках развития проекта Kyiv City Express. Об этом сообщил глава ведомства Александр Кубраков.

"Работаем над созданием нового маршрута в рамках Kyiv City Express: Киев - Вышгород. Это стало возможным благодаря важному судебному решению о возвращении в собственность ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ" недвижимого имущества. Речь идет о локомотивном депо, здании службы пути и другом имуществе", – отметил он.

По словам чиновника, право собственности на эти объекты в конце 2021 года на основании поддельных документов было зарегистрировано на подставные фирмы, после чего это имущество было незаконно перепродано несколько раз.

"Классическая рейдерская схема. Как только об сделках стало известно, Мининфраструктуры немедленно обратилось в правоохранительные органы и суд. Однако, к сожалению, уже в рамках судебного процесса пришлось спорить с Киевской областной прокуратурой. В иске прокуратуры было указано, что имущество должно быть передано не владельцу – предприятию "Киев-Днепровское МППЖТ", а Мининфраструктуры", - отметил он.

Как подчеркнул Кубраков, принципиальным было этого не допустить, поскольку принятие такого решения фактически оспаривало бы реформу корпоратизации, а соответственно и подвергало сомнению все бизнес-процессы предприятия. В настоящее время 100% акций последнего принадлежат государству, оно находится в управлении Минвосстановления.

"Сегодня могу констатировать: мы защитили право на развитие пригородного пассажирского сообщения в столице, и он будет продолжаться. Считаю, что сегодня это один из самых успешных транспортных проектов. Мы задумывали его для создания единого логистического пространства, которое охватывает 20 железнодорожных станций между Киевом и городами-спутниками", - добавил вице-премьер.

Отметим, что тупиковая промышленная неэлектрифицированная линия в Вышгород, отходящая от основной железной дороги на станции Почайна в Киеве, находится в ведении именно Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта, а не "Укрзализныци", которая занимается, в частности, пассажирскими перевозками.

Линия соединяет столицу с Киевской гидроэлектростанцией и была построена еще в 1960-е годы. В октябре 2010 года по ней впервые было запущено пассажирское движение дизель-поездом до станции Почайна. Конечная же остановка в Вышгороде расположена на улице Набережной, по которой поезд немного не доезжал до основной многоквартирной застройки. В сентябре 2011 года после схода с рельсов вагона линию закрыли на два месяца. Однако после возобновления курсирования поезд стал ходить гораздо медленнее, из-за чего уже в мае 2012 года маршрут закрыли из-за низкого пассажиропотока.