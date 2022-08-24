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Между Киевом, Белой Церковью и Мироновкой начал курсировать модернизированный электропоезд
"Укрзализныця" продолжает обновлять пригородное сообщение в рамках проекта Kyiv City Express. Вслед за полным обновлением подвижного состава кольцевой электрички в столице настал черед фастовского направления — наиболее загруженного направления Киевщины.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, с 23 августа 2022 между Киевом, Белой Церковью и Мироновкой начал курсировать электропоезд, отремонтированный на собственных мощностях ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод".
Отмечается, что на фастовском направлении курсирует 25 пар пригородных электропоездов. Заполненность этих поездов – более 80%, средний возраст вагонов – более 30 лет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Запуск модернизированного электропоезда в Вишневое, Боярку, Фастов, Белую Церковь и дальше позволит предложить новое качество пригородных перевозок для более чем 20 тысяч украинцев, ежедневно путешествующих по фастовскому направлению. В общей сложности это уже седьмой пригородный электропоезд, который мы восстановили в этом году. Из них шесть — шесть во время полномасштабной войны", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Сообщается, что модернизированный поезд инклюзивный. Он предназначен для удобной перевозки пассажиров с детьми, людей с инвалидностью, велосипедистов, имеет пандусы, комфортные обновленные сиденья, туалеты с пеленальным столиком, модернизированные системы освещения и оповещения, информационные табло.
Также в поезде есть QR-коды для обратной связи по качеству перевозок, доступна оплата билетов в смартфоне через чат-бот "Укрзализныци".
Пересадки из киевской кольцевой электрички возможны на станциях Киев-Пассажирский, Караваевы Дачи и Киев-Волынский.
Отметим, ко Дню независимости Украины "Укрзализныця" возобновила курсирование Интерсити+ №745/746 Киев - Славское.