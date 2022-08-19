"Укрзалізниця" відновила курсування "Бойківського експреса"

До Дня незалежності України "Укрзалізниця" поновила курсування Інтерсіті+ №745/746 Київ — Славсько. Про це 19 липня повідомила пресслужба компанії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Уточняється, що квитки на 10 діб вперед уже найближчим часом з'являться в застосунку, чат-боті, на сайті та в касах компанії.

Згідно з розкладом, потян №745/746 вирушить 24 серпня о 06:08 з Києва, перший рейс кільцевої електрички прибуває до Центрального вокзалу о 05:56.

Потяг проїжджатиме Львів об 11:56-12:06 та прибуде на станцію Славсько о 13:58. Зворотно вирушає о 14:28, Львів — 16:24-16:34, Київ — 22:20.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що запускає "Буковинський експрес" №702 Львів – Чернівці та поновлює курсування "Прикарпатського експресу" №807/808 Коломия — Львів.

Крім того, компанія розвиває міжнародне сполучення. Зокрема, наприкінці серпня "Укрзалізниця" планує запустити поїзд євроколією з міста Рава-Руська Львівської області до Польщі.