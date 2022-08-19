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"Укрзалізниця" відновила курсування "Бойківського експреса"
До Дня незалежності України "Укрзалізниця" поновила курсування Інтерсіті+ №745/746 Київ — Славсько. Про це 19 липня повідомила пресслужба компанії.
Уточняється, що квитки на 10 діб вперед уже найближчим часом з'являться в застосунку, чат-боті, на сайті та в касах компанії.
Згідно з розкладом, потян №745/746 вирушить 24 серпня о 06:08 з Києва, перший рейс кільцевої електрички прибуває до Центрального вокзалу о 05:56.
Потяг проїжджатиме Львів об 11:56-12:06 та прибуде на станцію Славсько о 13:58. Зворотно вирушає о 14:28, Львів — 16:24-16:34, Київ — 22:20.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що запускає "Буковинський експрес" №702 Львів – Чернівці та поновлює курсування "Прикарпатського експресу" №807/808 Коломия — Львів.
Крім того, компанія розвиває міжнародне сполучення. Зокрема, наприкінці серпня "Укрзалізниця" планує запустити поїзд євроколією з міста Рава-Руська Львівської області до Польщі.