"Укрзализныця" возобновила курсирование "Бойковского экспресса"

Ко Дню независимости Украины "Укрзализныця" возобновляет курсирование Интерсити+ №745/746 Киев - Славское. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба компании.

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Уточняется, что билеты на 10 суток вперед в ближайшее время появятся в приложении, чат-боте, на сайте и в кассах компании.

Согласно расписанию, поезд №745/746 отправится 24 августа в 06:08 из Киева первый рейс кольцевой электрички прибывает к Центральному вокзалу в 05:56.

Поезд будет проезжать Львов в 11:56-12:06 и прибудет на станцию Славское в 13:58. Обратно отправляется в 14:28, Львов - 16:24-16:34, Киев - 22:20.

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что запускает "Буковинский экспресс" №702 Львов - Черновцы и возобновляет курсирование "Прикарпатского экспресса" №807/808 Коломыя - Львов.

Кроме того, компания развивает международное соединение. В частности, в конце августа "Укрзализныця" планирует запустить поезд по европути из города Рава-Русская Львовской области в Польшу.