"Укрзализныця" ускоряет два международных поезда

АО "Укрзализныця" с середины августа ускоряет и меняет время отправления поездов Киев – Варшава и Хелм – Киев.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что с 15 августа поезд №67 Киев – Варшава будет отправляться из Киева в 17:27 (вместо 18:23) и прибывать в Варшаву в 10:04 (вместо 11:33).

Кроме того, с учетом роста спроса на это направление, "Укрзализныця" добавляет в поезд еще два вагона. Они будут курсировать с 7 августа, а продажа билетов на них начнется 29 июля.

С 16 августа поезд №24 Хелм – Киев будет отправляться из Хелма в 16:46 (вместо 16:05), и будет прибывать в Киев по предварительному расписанию – в 7:29.

Отметим, "Укрзализныця" запустила новый поезд №288/287 сообщением Харьков — Одесса, который позволит соединить их прямым железнодорожным сообщением с городами Приднепровья и Кропивницким.