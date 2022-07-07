"Укрзалізниця" запускає поїзд Одеса - Харків, що їде більше доби: які міста він пов'яже

"Укрзалізниця" призначає новий поїзд №288/287 сполученням Харків — Одеса, який дозволить поєднати їх прямим залізничним сполученням з містами Придніпров'я та Кропивницьким.

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Як ідеться у повідомленні держкомпанії, поїзд курсуватиме з Харкова з 29 липня через день по непарних числах. Відправлятися він буде о 7:58 з прибуттям до Одеси о 10:39 наступного дня.

У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд курсуватиме по парних числах з 30 липня з відправленням о 15:42 та прибуттям до Харкова наступної доби о 17:40.

Поїзд №288/287 проходитиме, зокрема, через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький. В УЗ вважають, що такий маршрут "дає зручне залізничне сполучення кільком регіонам".

Зазначається, що квитки на нього будуть доступні онлайн на сайті, у чат-боті "Укрзалізниці" та в касах вокзалів уже з п'ятниці, 8 липня.

Зазначимо, що зараз, згідно з офіційним розкладом "Укрзалізниці", між Одесою та Харковом курсує два нічних поїзди. Зокрема, з Одеси по непарних числах о 17:56 відправляється поїзд №92, що слідує, в тому числі, через Подільськ, Первомайськ, Кропивницький, Олександрію, Дніпро, Павлоград та Лозову. Зворотній поїзд №91 відправляється з Харкова о 16:40 по парних числах.

Крім того, по парних числах з Одеси відправляється о 20:12 швидкий поїзд №8 "Пальміра", що слідує іншим маршрутом і зупиняється лише в Кропивницькому, Знам'янці, Кременчуку та Полтаві. Зворотньо поїзд №7 виїжджає з Харкова по непарних днях о 21:43.

Він знаходиться в дорозі близько 14 годин, в той час як поїзд №91/92 їде за розкладом майже 19 годин. А от для нового поїзда через Нікополь та Марганець на подолання маршруту знадобиться вже більше 26 годин.