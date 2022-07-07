"Укрзализныця" запускает поезд Одесса - Харьков, едущий больше суток: какие города он свяжет

"Укрзализныця" назначает новый поезд №288/287 сообщением Харьков - Одесса, который позволит соединить их прямым железнодорожным сообщением с городами Приднепровья и с Кропивницким.

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Как говорится в сообщении госкомпании, поезд будет курсировать из Харькова с 29 июля через день по нечетным числам. Отправляться он будет в 7:58 с прибытием в Одессу в 10:39 на следующий день.

В обратном направлении, из Одессы, поезд будет курсировать по четным числам с 30 июля с отправлением в 15:42 и прибытием в Харьков на следующий день в 17:40.

Поезд №288/287 будет проходить, в частности, через Лозовую, Павлоград, Днепр, Запорожье, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Кропивницкий. В УЗ считают, что такой маршрут "дает удобное железнодорожное сообщение нескольким регионам".

Отмечается, что билеты на него будут доступны онлайн на сайте, в чат-боте "Укрзализныци" и в кассах вокзалов уже с пятницы, 8 июля.

Отметим, что сейчас, согласно официальному расписанию "Укрзализныци", между Одессой и Харьковом курсирует два ночных поезда. В частности, из Одессы по нечетным числам в 17:56 отправляется поезд №92, который следует, в том числе, через Подольск, Первомайск, Кропивницкий, Александрию, Днепр, Павлоград и Лозовую. Обратный поезд №91 отправляется из Харькова в 16:40 по четным числам.

Кроме того, по четным числам из Одессы отправляется в 20:12 скорый поезд №8 "Пальмира", следующий по другому маршруту и останавливающийся только в Кропивницком, Знаменке, Кременчуге и Полтаве. Обратно поезд №7 выезжает из Харькова по нечетным дням в 21:43.

Он находится в пути около 14 часов, в то время как поезд №91/92 едет по расписанию почти 19 часов. А вот новому поезду через Никополь и Марганец на преодоление маршрута понадобится уже более 26 часов.