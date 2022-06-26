"Укрзализныця" отменила пригородные поезда после ракетного удара по мосту через Днепр в Черкассах

"Укрзализныця" отменила "по техническим причинам" курсирование пригородных поездов по маршруту Гребенка - станция имени Шевченко (Смела).

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Как следует из сообщения в Telegram-канале госкомпании, рейсы №6061, №6063/6064, №6069/6070, №6074 не будут курсировать по меньшей мере 27 июня.

В воскресенье же, 26 июня, оставшиеся поезда №6069 Гребенка - Шевченко и №6074 Шевченко - Гребенка будут следовать до и от станции Золотоноша, то есть только по левобережной части маршрута.

Отметим, что утром в воскресенье Черкасская областная военная администрация сообщила о "двух прилетах вблизи областного центра", в результате которых один человек погиб и пять были травмированы. При этом сообщалось о повреждении "объекта инфраструктуры".

Днем же в Сети стало распространяться видео, снятое с совмещенного автомобильно-железнодорожного моста через Днепр в Черкассах при въезде в областной центр с моментом нанесения удара по этому объекту, а также фото, свидетельствующее о разрушении железнодорожного полотна в месте удара.

Напомним также, что ранее был разрушен вследствие нескольких ракетных ударов единственный мост, соединяющий две части Одесской области, в поселке Затока. Российские войска впервые поразили объект 26 апреля, но уже утром следующего дня по нему был нанесен второй ракетный удар, после чего мост закрыли для проезда.

Однако вражеская армия на этом не остановилась, продолжив обстреливать его 2 мая, 10 мая, а также дважды попала в мост в ночь на 17 мая. Об актуальной степени повреждения объекта официально не сообщалось.