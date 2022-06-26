"Укрзалізниця" скасувала приміські потяги після ракетного удару по мосту через Дніпро у Черкасах

"Укрзалізниця" скасувала "з технічних причин" курсування приміських поїздів маршрутом Гребінка - станція імені Шевченка (Сміла).

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Як випливає з повідомлення в Telegram-каналі держкомпанії, рейси №6061, №6063/6064, №6069/6070, №6074 не курсуватимуть щонайменше 27 червня.

У неділю ж, 26 червня, потяги №6069 Гребінка - Шевченка і №6074 Шевченко - Гребінка, що залишилися, прямуватимуть до і від станції Золотоноша, тобто тільки лівобережною частиною маршруту.

Зазначимо, що вранці в неділю Черкаська обласна військова адміністрація повідомила про "два прильоти поблизу обласного центру", внаслідок яких одна людина загинула та п'ять були травмовані. При цьому повідомлялося про пошкодження об'єкта інфраструктури.

Вдень же в Мережі поширилося відео, зняте з суміщеного автомобільно-залізничного мосту через Дніпро у Черкасах при в'їзді до обласного центру з моментом завдання удару по цьому об'єкту, а також фото, що свідчить про руйнування залізничного полотна в місці удару.

Нагадаємо також, що раніше було зруйновано внаслідок кількох ракетних ударів єдиний міст, який з'єднує дві частини Одеської області, у селищі Затока. Російські війська вперше вразили об'єкт 26 квітня, але вже вранці наступного дня по ньому було завдано другого ракетного удару, після чого міст закрили для проїзду.

Проте ворожа армія на цьому не зупинилася, продовживши обстрілювати його 2 травня, 10 травня, а також двічі потрапила в міст у ніч проти 17 травня. Про актуальний рівень пошкодження об'єкта офіційно не повідомлялося.