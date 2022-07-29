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"Укрзалізниця" прискорює два міжнародні поїзди
АТ "Укрзалізниця" з середини серпня прискорює і змінює час відправлення поїздів Київ - Варшава та Хелм - Київ.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Зазначається, що з 15 серпня поїзд №67 Київ - Варшава відправлятиметься з Києва о 17:27 (замість 18:23), і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33).
Крім того, з урахуванням зростання попиту на цей напрямок, "Укрзалізниця" додає до поїзда ще два вагони. Вони курсуватимуть із 7 серпня, а продаж квитків на них почнеться 29 липня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З 16 серпня поїзд №24 Хелм - Київ відправлятиметься з Хелма о 16:46 (замість 16:05), і прибуватиме в Київ за попереднім розкладом - о 7:29.
Зазначимо, "Укрзалізниця" запустила новий поїзд №288/287 сполученням Харків — Одеса, який дозволить поєднати їх прямим залізничним сполученням з містами Придніпров'я та Кропивницьким.